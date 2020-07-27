МИД направил США, Великобритании и Канаде ноты протеста из-за ЛГБТ-флагов на зданиях посольств

МИД России направил ноты протеста представителям посольств США, Великобритании и Канады из-за ЛГБТ-флагов, появившихся на зданиях дипмиссий в Москве в конце июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Василий Пискарев, возглавляющий думскую комиссию по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела РФ.

В обращениях МИД РФ в адрес посольств сказано, что действия дипломатов «нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства РФ», сказал Пискарев.

В МИД РФ слова Пискарева пока не комментировали. Ранее, после появления ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, МИД оставил в фейсбуке американской дипмиссии комментарий с песней El Bimbo из «Полицейской академии», звучавшей, когда герои фильма были в гей-баре «Голубая устрица».

25 июня на здании посольства США в Москве вывесили флаг ЛГБТ, чтобы отметить День радужного флага — 25 июня 1978 года его впервые использовали на гей-прайде в Сан-Франциско. Затем так же поступили посольства Великобритании и Канады. Дипмиссии раскритиковали из-за того, что их акция совпала с голосованием по поправкам к Конституции.

Президент России Владимир Путин, комментируя случившееся, сказал, что дипломаты «кое-что показали по поводу того, кто там работает».