Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения о том, что американские дипломаты вывешивали на здании посольства США в Москве радужный флаг — символ ЛГБТ-сообщества.

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», — заявил президент на встрече с рабочей группой, занимавшейся подготовкой поправок к Конституции РФ.

При этом он отметил, что в России никогда «не было и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, сексуальной ориентации, национальности или религиозным признакам». «Вопрос совершенно в другом. У нас принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо — вот мы против чего», — отметил Путин.

При этом он предложил противопоставлять ЛГБТ-пропаганде не агрессивный общественный контроль. «Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенной в Конституции и в наших законах, то нужно соответствующим образом, только не агрессивно, выстроить такой общественный контроль», — сказал президент.

Одна из принятых поправок к Конституции провозглашает защиту института брака как союза мужчины и женщины.