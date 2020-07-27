Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала проверят на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений

Следственный комитет России собирается проверить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений, совершенных в 2003-2004 годах. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ „Убийство“ и „Покушение на убийство“», — сказал собеседник агентства.

Преступления, по его словам, были совершены в одном из сел Хабаровского края, в материалах дела речь идет о предпринимателях, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

Другой источник ТАСС рассказал, что причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году, но уголовное дело в отношении него было закрыто.

Сергей Фургал, занимавший пост губернатора Хабаровского края, был 9 июля задержан по подозрению в причастности к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 года. 10 июля суд в Москве, куда доставили Фургала из Хабаровска, санкционировал его арест. 20 июля Фургал, отрицающий вину, был уволен с поста губернатора. В Хабаровске с 11 июля проходят ежедневные акции в поддержку Фургала.