«Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в списке». Кадыров рассказал, как жители Чечни поддерживают его из-за санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы вслед за ним оказаться в санкционном списке Госдепартамента США.

«Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня», — рассказал Кадыров в интервью «России 1».

Телеканал отмечает, что в настоящее время в чеченских соцсетях проходит флешмоб в поддержку главы республики под названием «Мы семья Кадырова». На момент написания новости «Медуза» обнаружила семь публикаций по хештегу #мысемьякадырова в инстаграме. В фейсбуке и ВК постов под таким хештегом нет.

20 июля Госдепартамент США наложил визовые санкции на Рамзана Кадырова и его семью, назвав главу Чечни ответственным за нарушение прав человека в республике. Санкции подразумевают запрет на въезд в США.