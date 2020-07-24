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Жене и дочерям Рамзана Кадырова запретили въезд в США. Глава Чечни возмущается уже несколько дней Цепочка реакций — от фото с пулеметами до санкций против Помпео

Источник: Meduza
Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики / ТАСС / Scanpix / LETA
20 июля

Госдепартамент США назвал Рамзана Кадырова ответственным за нарушения прав человека в Чечне и наложил на него самого, его жену Медни, а также старших дочерей Айшат и Хадижат визовые санкции. Они запрещают въезд в США. Сам Кадыров не мог попасть в Соединенные Штаты и раньше, так как с 2017 года включен в санкционный список по «закону Магнитского». Но членов его семьи санкции до этого не касались.

примерно через час

Кадыров опубликовал в телеграме фотографию с двумя пулеметами, подписав ее «[Глава Госдепартамента Майк] Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее». Позднее глава Чечни пояснил, что пулеметы — из арсенала Росгвардии.

еще через полтора часа

Кадыров выложил в телеграме фотографию своей семьи и пост, начинавшийся так: «Госдеповцы… Я избранный Глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения». В посте Кадыров возмутился, что под санкции попали члены его семьи: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, но как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» В конце поста Кадыров пообещал, что за него «слово скажет народ».

21 июля

Муфтият Чечни объявил Госдепартамент «террористической организацией № 1», а парламент Чечни на экстренном заседании призвал Конгресс США проверить законность санкций против Кадырова. Министр печати и информации, помощник главы Чечни Ахмед Дудаев запустил в инстаграме флешмоб #МыСемьяКРА в поддержку Кадырова. Чеченские учителя пожаловались, что их заставляют писать комментарии для этого флешмоба.

в тот же день

Кадыров записал видеообращение к главе Госдепартамента США Майку Помпео. «Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много. Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — заявил Кадыров на видео, которое выложила в инстаграме чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» .

22 июля

ЧГТРК «Грозный» опубликовала в телеграме несколько роликов, где Кадыров рассуждает про санкции. Он объясняет их позицией Чечни по поводу конфликтов США с мусульманскими странами («Мы говорим правду, мы говорим: „Не убивайте мусульман, не разрушайте страны“»), называет власти США слабаками («США придумали еще одну санкцию, чтобы с женщинами начать войну. <…> Эх, вы, слабаки») и иронизирует («Мои дети обижены на вас… не те, которые попали в санкции, а те, которые не попали»).

23 июля

ЧГТРК «Грозный» показала фрагмент совещания, где Кадыров снова выразил недоумение из-за санкций против членов его семьи: «Если я совершил преступление, причем тут мои дети?». А еще сказал, что отзывает приглашение в Чечню для Майка Помпео и вводит против него «все санкции, которые есть в республике», — потому что располагает информацией украинских спецслужб о том, что Помпео приказал убить Джорджа Флойда, чтобы Дональд Трамп проиграл на выборах президента США. Вероятно, это шутка.

Рамзан Кадыров заявил, что Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда
ЧГТРК «Грозный»
Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присвоение Кадырову звания генерал-майора не связано с санкциями США.

Ольга Корелина