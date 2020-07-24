Пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики / ТАСС / Scanpix / LETA

20 июля

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Госдепартамент США назвал Рамзана Кадырова ответственным за нарушения прав человека в Чечне и наложил на него самого, его жену Медни, а также старших дочерей Айшат и Хадижат визовые санкции. Они запрещают въезд в США. Сам Кадыров не мог попасть в Соединенные Штаты и раньше, так как с 2017 года включен в санкционный список по . Но членов его семьи санкции до этого не касались.

примерно через час

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Кадыров опубликовал в телеграме фотографию с двумя пулеметами, подписав ее «[Глава Госдепартамента Майк] Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее». Позднее глава Чечни пояснил, что пулеметы — из арсенала Росгвардии.

еще через полтора часа

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Кадыров выложил в телеграме фотографию своей семьи и пост, начинавшийся так: «Госдеповцы… Я избранный Глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения». В посте Кадыров возмутился, что под санкции попали члены его семьи: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, но как вы объясняете санкции против… моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?» В конце поста Кадыров пообещал, что за него «слово скажет народ».

21 июля

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Муфтият Чечни объявил Госдепартамент «террористической организацией № 1», а парламент Чечни на экстренном заседании призвал Конгресс США проверить законность санкций против Кадырова. Министр печати и информации, помощник главы Чечни Ахмед Дудаев запустил в инстаграме флешмоб #МыСемьяКРА в поддержку Кадырова. Чеченские учителя пожаловались, что их заставляют писать комментарии для этого флешмоба.

в тот же день

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Кадыров записал видеообращение к главе Госдепартамента США Майку Помпео. «Как вы знаете, меня включили в еще один санкционный список. Оказывается, у США их очень много. Я до того испугался и приехал в свое родовое село Беной. Так что, Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает», — заявил Кадыров на видео, которое выложила в инстаграме чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» .

22 июля

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ЧГТРК «Грозный» опубликовала в телеграме несколько роликов, где Кадыров рассуждает про санкции. Он объясняет их позицией Чечни по поводу конфликтов США с мусульманскими странами («Мы говорим правду, мы говорим: „Не убивайте мусульман, не разрушайте страны“»), называет власти США слабаками («США придумали еще одну санкцию, чтобы с женщинами начать войну. <…> Эх, вы, слабаки») и иронизирует («Мои дети обижены на вас… не те, которые попали в санкции, а те, которые не попали»).

23 июля

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ЧГТРК «Грозный» показала фрагмент совещания, где Кадыров снова выразил недоумение из-за санкций против членов его семьи: «Если я совершил преступление, причем тут мои дети?». А еще сказал, что отзывает приглашение в Чечню для Майка Помпео и вводит против него «все санкции, которые есть в республике», — потому что располагает информацией украинских спецслужб о том, что Помпео приказал убить , чтобы Дональд Трамп проиграл на выборах президента США. Вероятно, это .

Рамзан Кадыров заявил, что Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда ЧГТРК «Грозный»

Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присвоение Кадырову звания генерал-майора не связано с санкциями США.

Ольга Корелина