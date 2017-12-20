США внесли Рамзана Кадырова в «список Магнитского»

Минфин США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского».

В ведомстве заявили, что считают Кадырова «ответственным за внесудебные казни, пытки и другие серьезные нарушения прав человека».

«Как глава Чечни, Кадыров контролирует администрацию, причастную к исчезновениям и внесудебным расправам. Один из политических оппонентов Кадырова, как считалось, был убит по его указанию после обвинений в пытках и плохом обращении в Чечне», — сказано в пресс-релизе. О каком оппоненте главы Чечни идет речь, не уточняется.

Кадыров, комментируя новость о попадании в «список Магнитского», заявил, что «еще не получил приказ ступить на землю США», поэтому «пусть США не беспокоятся». Ранее министр правительства Чечни Джамбулат Умаров заявил РБК, что в республике эту новость воспринимают как «прекрасный новогодний подарок»

В список также был внесен начальник аргунского РОВД Аюб Катаев, которого называли причастным к преследованиям и пыткам геев в Чечне в 2017 году.

Под санкции также попали граждане РФ Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня, связанные с делом Hermitage Capital и Сергея Магнитского.