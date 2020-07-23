Кадыров заявил, что Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал сам Кадыров.

«Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте», — заявил Кадыров.

К посту Кадыров прикрепил фото указа № 478 от 22 июля о присвоении ему нового звания. На официальном интернет-портале правовой информации последним на момент написания новости был опубликован указ президента № 475, подписанный 23 июля. Как правило номера указам присваиваются последовательно, однако бывают исключения.

В 2009 году президент Дмитрий Медведев присвоил Кадырову звание генерал-майора милиции. Глава Чечни, которому тогда было 33 года, стал самым молодым генерал-майором в России. СМИ писали об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Чечни, но сейчас информация об этом на сайте правительства недоступна. Сам указ не публиковался.

В 2004 году Рамзану Кадырову было присвоено звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Путин также награждал Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почета и другими званиями, орденами и медалями.