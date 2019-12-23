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Кто виноват в том, что Ахмат Кадыров воевал в составе банды. Отвечает президент России
16:20, 23 декабря 2019
Источник: Meduza
Владимир Путин за последнее время неоднократно высказывался о том, почему Ахмат и Рамзан Кадыровы были удостоены званий Героя России. На заседании президентского Совета по правам человека 10 декабря Путин сказал, что таких званий достойны люди, которые «независимо от служебного положения встали на сторону России и готовы отдать за нее жизнь». На большой пресс-конференции 19 декабря Путин вновь заявил, что Ахмат и Рамзан Кадыровы заслуженно стали Героями России.
Фото в анонсе: Валерий Матыцин
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