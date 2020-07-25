Уполномоченный по защите семьи обратилась в МВД из-за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» в сериале «Чики»

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге Ольга Баранец попросила привлечь представителей видеосервиса more.tv, который выпустил сериал «Чики», к административной отвественности из-за «пропаганды ЛГБТ и феминизма» в сериале. Об этом говорится в жалобе в МВД и Роскомнадзор, которая размещена в инстаграме уполномоченного.

В заявлении Баранец, датированном 21 июля, отмечено, что главные героини «Чик» секс-работницы и что создатели сериала уделили много внимания «гомосексуальной половой ориентации» одного из героев. Мужчины же в сериале «выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов… встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола», сказано в заявлении.

«Таким образом, полагаем, что сериал „Чики“ направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизм. При этом он находится в открытом доступе в сети Интернет», — говорится в жалобе Баранец.

В связи с этим общественный уполномоченный предложила привлечь владельцев и администраторов more.tv к ответственности по административным статьям 6.17 (Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) и 6.21 (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

«Чики» — сериал Эдуарда Оганесяна о четырех секс-работницах с юга России, которые решают изменить свою жизнь и открыть фитнес-центр в родном городке. Главные роли в сериале играют Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова. Премьера сериала прошла на видеосервисе more.tv 4 июня.