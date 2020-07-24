ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Голосование на предстоящих в сентябре выборах будет проходить в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. Об этом, сообщает ТАСС, объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

«Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», — цитирует выступление Памфиловой «Интерфакс».

Впервые в новейшей истории России многодневное голосование было опробовано в 2020 году. Тогда проголосовать по поправкам к Конституции можно было в течение недели с 25 июня по 1 июля. Основным днем голосования считалось 1 июля, а в остальные дни проходило досрочное голосование. Такую организацию голосования критиковали независимые наблюдатели, указывая, что при ней сложнее обеспечить прозрачность процесса.

После голосования по поправкам к Конституции появилась идея многодневного голосования и на других выборах. В июле Госдума одобрила поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех.

Предполагалось, что новый закон не будет распространяться на ближайшие выборы в России, намеченные на сентябрь. Однако из-за пандемии COVID-19 ЦИК получил право корректировать порядок и сроки голосования для защиты здоровья граждан. О том, что ЦИК намерен сделать многодневным голосование на сентябрьских выборах, ранее сообщало РБК со ссылкой на источники в избиркоме.