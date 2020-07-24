РБК: трехдневное голосование опробуют уже на сентябрьских выборах

Центризбирком применит формат трехдневного голосования уже на ближайших выборах в сентябре 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ЦИК и Кремлю. Этот вопрос глава ЦИК обсудит на заседании ведомства 24 июля.

По словам собеседников издания, новый формат, скорее всего, будет опробован во всех регионах, где в нынешний Единый день голосования запланированы выборы. Но возможно, что в итоге ЦИК решит ограничиться лишь отдельными регионами, говорят источники.

Трехдневные выборы пройдут с 11 по 13 сентября. В нынешнюю кампанию запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам законодательных собраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов.

Идея проводить выборы в России несколько дней возникла после голосования по поправкам к Конституции, которое длилось с 25 июня по 1 июля. Независимые наблюдатели критиковали эту норму, заявляя, что в такой ситуации сложнее обеспечить прозрачный процесс голосования.

В июле Госдума одобрила поправки к избирательному законодательству, позволяющие проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех.

Этот закон не должен распространяться на нынешний Единый день голосования, поскольку был принят уже после назначения выборов. Однако в мае из-за пандемии коронавируса ЦИК получил право менять порядок и сроки голосования «в целях создания условий для защиты здоровья граждан» и «создания максимального удобства».