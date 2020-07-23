В Петербурге зафиксировали десятикратный рост числа внебольничных пневмоний

В мае 2020 года в Петербурге было зафиксировано 9560 случаев внебольничной пневмонии — в 9,9 раза больше, чем в мае 2019 года. Об этом говорится в докладе управления Росстата по Петербургу и Ленинградской области. Первой на него обратила внимание «Фонтанка».

С января по май в Петербурге было выявлено 20 537 случаев внебольничной пневмонии, что в 2,7 раза превышает показатель за тот же период 2019 года.

Также за первые пять месяцев 2020 года в Петербурге умерли 27 878 человек, что на 2148 человек больше, чем за январь-май 2019 года.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отметил, что внебольничная пневмония — основное осложнение коронавирусной инфекции, и подтвердил, что рост числа пневмоний связан с пандемией COVID-19, пик которой в городе пришелся на конец мая — начало июня. «Заметим, что не у всех пациентов с внебольничными пневмониями удавалось лабораторно подтвердить COVID-19. Многим диагноз устанавливался на основе характерной клинической картины и данных КТ», — заявили в комитете.

С начала пандемии в Петербурге, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, было выявлено 30 100 заразившихся коронавирусом, из них 22 714 выздоровели, 1881 умерли.

В июне 2020 года в Петербурге умерли 7106 человек. Это рекордный показатель смертности в этом месяце за 10 лет.