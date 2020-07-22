«Уровень прироста стабильно имел отрицательные показатели». Власти Москвы ответили на публикацию «Медузы» о новой вспышке коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы объявил, что информация о всплеске заболеваемости коронавирусом в начале июня «абсолютно не соответствует действительности».

Как сообщается на сайте Депздрава, официальное опровержение выпущено в связи «с публикацией в СМИ», название издания не уточняется. Об июньской вспышке в Москве писала «Медуза». В редакцию «Медузы» также пришло письмо от Депздрава, текст которого совпадает с размещенным на сайте ведомства сообщением.

Статья «Медузы», на которую отвечает Депздрав Москвы Путин говорит, что голосование по Конституции не ухудшило ситуацию с коронавирусом. Но июньскую вспышку в Москве официальная статистика просто пропустила

«По данным оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, с 6 по 24 июня наблюдалось постоянное снижение числа умерших от COVID-19», — пишет департамент здравоохранения Москвы. В этот период, сообщает Депздрав, «больше, чем в 2 раза снизилось число заболевших, а уровень прироста в июне стабильно имел отрицательные показатели, то есть постепенно уменьшался».

Однако при подсчете темпов распространения инфекции с помощью данных о смертности нужно учитывать временной интервал, который возникает из-за того, что люди умирают и попадают в базу умерших от коронавируса через 20-25 дней после заражения.

Таким образом, рост числа заражений в начале июня можно увидеть по данным роста смертности в конце июня-начале июля. В том, что такой рост был, можно убедиться, посмотрев на график с официальными данными о смертности от коронавируса в Москве.