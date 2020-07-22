Производитель суперджетов задумался о разработке увеличенной версии самолета

Объединенная авиастроительная корпорация, выпускающая SSJ 100, рассматривает возможность разработки увеличенной версии самолета, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и источники, близкие к ОАК.

Сейчас производятся суперджеты, вмещающие в одноклассной компоновке от 98 до 103 пассажиров. ОАК изучает варианты суперджетов на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке, утверждают собеседники «Ведомостей».

Ранее ОАК уже делала попытку изменить размерность SSJ100, напоминает издание. Речь шла об уменьшенной версии суперджета — на 75 мест. Однако проект не был реализован. Совладелец S7 Владислав Филев заявлял, что от суперджета на 75 мест вообще отказались, Минпромторг и ОАК уверяли, что такой самолет по-прежнему планируется разработать, но уже после обновленного SSJ 100.

Superjet 100 — первый разработанный в России «с нуля» гражданский пассажирский самолет. Авиакомпании эксплуатируют SSJ 100 с 2011 года. Самый большой парк суперджетов — более 50 самолетов — у «Аэрофлота», SSJ 100 использовали и иностранные авиакомпании.

Неоднократно появлялись сообщения, что SSJ 100 массово простаивают из-за долгих сроков поставки запчастей. Сложности с техническим обслуживанием суперджетов стали причиной, по которым от этих самолетов отказались некоторые перевозчики.

В декабре сообщалось, что «Гражданские самолеты Сухого» не выполнили план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. Вместо запланированных 16 удалось продать лишь один.