Производитель суперджетов задумался о разработке увеличенной версии самолета
Объединенная авиастроительная корпорация, выпускающая SSJ 100, рассматривает возможность разработки увеличенной версии самолета, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и источники, близкие к ОАК.
Сейчас производятся суперджеты, вмещающие в одноклассной компоновке от 98 до 103 пассажиров. ОАК изучает варианты суперджетов на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке, утверждают собеседники «Ведомостей».
Ранее ОАК уже делала попытку изменить размерность SSJ100, напоминает издание. Речь шла об уменьшенной версии суперджета — на 75 мест. Однако проект не был реализован. Совладелец S7 Владислав Филев заявлял, что от суперджета на 75 мест вообще отказались, Минпромторг и ОАК уверяли, что такой самолет по-прежнему планируется разработать, но уже после обновленного SSJ 100.
SSJ100 легко можно удлинить до 120 кресел — при этом дальность полета сократится до 2000 км (с нынешних 3000 км), но для большого количества региональных рейсов больше и не надо, говорит источник в ОАК. Если облегчить конструкцию на 2 т — а это серьезная техническая задача, — то 120-местный лайнер будет иметь нынешнюю дальность и будет более универсальным, добавляет собеседник «Ведомостей». Для 140-местной машины нужен уже двигатель с большей тягой.
Superjet 100 — первый разработанный в России «с нуля» гражданский пассажирский самолет. Авиакомпании эксплуатируют SSJ 100 с 2011 года. Самый большой парк суперджетов — более 50 самолетов — у «Аэрофлота», SSJ 100 использовали и иностранные авиакомпании.
Неоднократно появлялись сообщения, что SSJ 100 массово простаивают из-за долгих сроков поставки запчастей. Сложности с техническим обслуживанием суперджетов стали причиной, по которым от этих самолетов отказались некоторые перевозчики.
В декабре сообщалось, что «Гражданские самолеты Сухого» не выполнили план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. Вместо запланированных 16 удалось продать лишь один.