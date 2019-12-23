Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на разработку нового суперджета с максимальным импортозамещением

Минпромторг собирается выделить 14,867 миллиарда рублей на разработку самолета Superjet New, где больше половины деталей будет произведено в России, сообщает РБК.

По плану ведомства, на который ссылается издание, до 15 декабря 2021 года должны быть проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Контракт будет заключен в декабре 2019 года, сообщили в Минпромторге.

Общая стоимость разработки нового суперджета превысила 18 миллиардов рублей. В мае Минпромторг и заключили первый контракт по программе Superjet c максимальным импортозамещением на 3,5 миллиарда рублей. На 2021 год намечено заключение нового договора, сумма которого пока неизвестна.

Самолет Superjet New, как ожидается, будет создан к 2024 году. Это модификация самолета Superjet 100, который эксплуатируют с 2011 года. Планируется, что доля российских компонентов в новом суперджете составит 50-60%.

Компания «Гражданские самолеты Сухого», как сообщал 17 декабря РБК, провалила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. К середине декабря заказчику отправили один самолет из запланированных 16. По мнению экспертов, на планах компании повлияла в том числе SSJ 100 в Шереметьево.