Производитель суперджетов провалил план на 2019 год, продав один самолет из 16-ти

(ГСС) не выполнили план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год, сообщает РБК.

К середине декабря ГСС отправили заказчику один самолет из запланированных 16-ти (такая цифра указана в отчетности компании, уточняет РБК).

В ближайшие дни ГСС, возможно, подпишет контракт на поставку пяти лайнеров «Аэрофлоту», добавляет издание. За каждый самолет перевозчик готов заплатить по три миллиарда рублей и получить их в декабре 2019 — январе 2020 года.

Кроме того, «Аэрофлот» в декабре разместит тендер на пять самолетов, в итоге всего в 2019-м компания ждет шесть лайнеров, в 2020-м — еще четыре. Один SSJ-100 в 2019 году ждет авиакомпания «Северсталь», сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, на планах ГСС сказались в том числе длительные переговоры с «Аэрофлотом», а также сгоревший в мае 2019-го в Шереметьево SSJ-100.

Из иностранных авиакомпаний SSJ использовала ирландская CityJet, она отказалась от них в феврале 2019 года: из-за нехватки запчастей самолеты простаивали.