«Коммерсант»: «Гражданские самолеты Сухого» с начала года продали всего один суперджет

Выручка компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающей Sukhoi SuperJet 100, за три квартала 2019 года упала в 4,5 раза до 6,14 миллиарда рублей. Чистый убыток вырос в 2,6 раза до 1,89 миллиарда рублей, сообщают «Коммерсант» и ТАСС со ссылкой на отчетность компании.

За поставку самолетов производитель получил 2,1 миллиарда рублей — это соответствует цене одного суперджета, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. В январе-сентябре 2018 года компания получила за поставки самолетов 24,4 миллиарда рублей, то есть в 12 раз больше.

В пресс-службе ГСС сообщили, что ожидают основной объем поставок самолетов в четвертом квартале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», назвали ряд причин падения уровня продаж: создание пула двигателей для суперджетов, затянувшиеся переговоры с «Аэрофлотом» о покупке самолетов, а также ожидаемое увеличение субсидий для покупателей российских лайнеров.

Мексиканская авиакомпания Interjet — крупнейший и последний зарубежный эксплуатант суперджетов — планирует продать все свои SSJ 100, пригодные для полетов, писали в августе «Ведомости» (в ГСС это отрицали). По данным Reuters, суперджеты заменят на Airbus A220.