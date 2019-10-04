Мексиканская авиакомпания Interjet готовится заменить российские суперджеты на самолеты Airbus

Мексиканская авиакомпания Interjet ведет переговоры с Airbus о покупке 12 самолетов A220, сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

Аэробусы должны заменить в парке Interjet российские самолеты SSJ 100. По данным источников агентства, стороны близки к заключению сделки. Официально ни Airbus, ни Interjet сообщения о переговорах не комментируют.

Interjet — крупнейший и последний зарубежный эксплуатант суперджетов.

Каталожная цена 12 аэробусов, сообщает Reuters, около 1 миллиарда рублей, однако реальная сумма сделки может оказаться значительно ниже из-за тех или иных скидок.

Ранее сообщалось, что Interjet не использует две трети парка суперджетов из-за отсутствия запчастей, а часть самолетов была вынуждена разобрать, чтобы ремонтировать оставшиеся.

В августе «Ведомости» писали, что Interjet планирует продать суперджеты (по разным данным, весь парк или только его часть). В «Гражданских самолетах Сухого», производящих суперджеты, тогда заявили, что речь не идет об отказе Interjet от российских самолетов.