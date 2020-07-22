Евгений Пригожин отправил ФБК миллион рублей. Фонд только что пришлось закрыть из-за многомиллионного иска бизнесмена

Бизнесмен Евгений Пригожин пожертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом в твиттере написал сам основатель ФБК.

«Мы думали: вернуть или отправить на благотворительность? Решили, что тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы, поэтому отправили ворюге его перевод обратно», — написал Навальный.

ФБК в начале 2019 года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания «Конкорд» (на тот момент принадлежал Пригожину) во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года.

Из-за расследования «Конкорд» подал в суд, заявив, что информация не соответствует действительности. Суд обязал ФБК, самого Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей — по 29 миллионов с каждого из трех ответчиков. После этого Навальный объявил о ликвидации ФБК.