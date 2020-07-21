В московском метро развернут систему распознавания лиц

Вагоны московского метрополитена в ближайшее время оснастят системой распознавания лиц. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».

Как следует из тендера, объявленного 9 июля, на эти цели будут потрачены 1,4 миллиарда рублей — на них мэрия закупит видеокамеры и специализированное ПО. На первом этапе до конца года их установят в полутора тысячах вагонов — примерно в четверти всех вагонов метро.

Соответствующий тендер, пишет «Би-би-си», выиграла компания, связанная с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым.

В Москве с 2012 года развернута система «Умный город», данные которой позволяют властям следить за передвижениями горожан. В рамках системы используются данные с камер видеонаблюдения на подъездах домов и в общественных местах, данные сотовых операторов, данные систем такси и каршеринга и точек бесплатного вайфая, в том числе в московском метро.

В мэрии подчеркивают, что анализируют данные в обезличенном виде и используют для улучшения качества городских услуг. При этом во время пандемии коронавируса система использовалась для слежки за конкретными гражданами и автоматического назначения штрафов за нарушение режима самоизоляции.