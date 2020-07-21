Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на пятую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени. По оценке Forbes, состояние Маска составляет 74,2 миллиарда долларов.

Выше Маска в рейтинге находятся основатель Facebook Марк Цукерберг (4-е место, 90 миллиардов долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (3-е место, 113 миллиардов долларов), президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (2-е место, 114 миллиардов долларов) и глава Amazon Джефф Безос (1-е место, 189 миллиардов долларов).

Маск в марте занимал 31-е место в рейтинге миллиардеров Forbes. В середине июля он впервые попал в первую десятку рейтинга, заняв 9-е место с оценкой состояния в 69,1 миллиарда долларов. Его состояние в последние месяцы увеличилось в основном за счет роста акций Tesla на бирже. За год они подорожали почти в шесть раз.

В рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск занимает 6-е место.

В мае 2020 года Маск написал в твиттере, что акции Tesla на бирже стоят слишком дорого. Из-за этого рыночная стоимость компании за день упала примерно на 15 миллиардов долларов. Доля самого Маска подешевела на три миллиарда.