«Что мы успели сделать? Не так уж и много». В инстаграме Сергея Фургала появился пост об итогах его работы губернатором

В инстаграме бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об убийствах, появилось обращение к жителям региона.

«Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами! Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал! Хабаровский край — край сильных духом людей», — говорится в посте.

Кто опубликовал обращение, неизвестно. «Может быть, его родные разместили», — сказала РБК пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко.

После ареста Фургала она публиковала в его инстаграме посты о протестах в поддержку политика. Но на прошлой неделе Томченко сообщила, что лишилась доступа к аккаунту: кто-то поменял пароль к нему. Источники «Медузы» предполагали, что аккаунт под контролем у родственников или адвокатов Фургала, так как там продолжили публиковать посты о протестах.

Член ЛДПР Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 году. 9 июля его задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал был доставлен в Москву и арестован. Он отрицает свою вину.

С 11 июля в Хабаровске проходят акции в поддержку Фургала. В них участвуют десятки тысяч человек. Сторонники политика также оставляют доброжелательные комментарии в его инстаграме.

20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала «в связи с утратой доверия» и назначил врио губернатора Хабаровского края другого члена ЛДПР Михаила Дегтярева. В инстаграме Дегтярева появились сотни комментариев, в которых пользователи выражали недовольство его назначением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что при назначении Дегтярева Путин учитывал его «богатый опыт законодательной активности» и деловые качества.