«Вы не нужны Хабаровскому краю». В инстаграме Михаила Дегтярева после назначения врио региона появились сотни негативных комментариев

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио главы Хабаровского края,начали появляться сотни критических комментариев.

Пост, который на момент назначения днем 20 июля был последним, прокомментировали более 1400 раз (все предыдущие посты Дегтярева собирали в среднем по 20-30 комментариев) — пользователи выражали несогласие с его назначением. Самым популярным комментарием стал «Вы не нужны Хабаровскому краю», набравший более тысячи лайков.

Вечером 20 июля Дегтярев выложил новый пост с отрывком из выпуска новостей «Первого канала», где рассказывалось о его назначении. Под этим постом также быстро стали появляться комментарии, в которых пользователи выражали недовольство его назначением.

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края днем 20 июля. Его предшественник, Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, был уволен президентом Владимиром Путиным «в связи с утратой доверия».

В Хабаровске в течение десяти дней продолжаются акции в поддержку Фургала. На самые крупные из них — 11 и 18 июля — выходили десятки тысяч жителей города.