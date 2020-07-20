Уголовное дело Михаила Ефремова рассмотрит Пресненский суд Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова.

Он обвиняется по статье 264 УК (часть 4, пункт «а») — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Актеру грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

Дело будет передано для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы. Дата начала слушаний пока не называется.

По словам адвоката Александра Добровинского, представляющего потерпевших, суд, скорее всего, состоится в первой декаде августа, сообщает ТАСС.

8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремов находится под домашним арестом.