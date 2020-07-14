«Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги». «Россия 1» обвинила Михаила Ефремова в попытке подкупа инспектора после ДТП

Актер Михаил Ефремов якобы предлагал взятку инспектору ГИБДД за то, чтобы его отпустили с места аварии, которую он устроил в центре Москвы. Соответствующие кадры, зафиксированные нагрудной камерой инспектора, продемонстрировали в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На них слышен голос, вероятно, принадлежащий Ефремову, который говорит: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги». Инспектор никак не реагирует на эти слова.

Кроме того, в передаче продемонстрировали видео, на котором Ефремов показывает неприличный жест во время медицинского освидетельствования.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал сюжет телеканала о предполагаемой взятке «хайпом». «Во время ДТП он вообще не соображал. Что можно с него просить?» — заявил защитник в комментарии РБК.

8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина «Деликатеска». Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.