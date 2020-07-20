Осужденный по статье о наркотиках журналист Андрей Евгеньев написал Бастрыкину о полицейских, которые избивали его и сфабриковали дело

Журналист Андрей Евгеньев, осужденный в 2017 году по, возможно, сфабрикованному делу о наркотиках, напомнил главе СК Александру Бастрыкину, что тот взял под личный контроль дело о подбросе Евгеньеву наркотиков в ОВД.

Открытое письмо Евгеньева опубликовано на сайте Союза журналистов России.

Евгеньева задержали в 2016 году сотрудники ОВД «Щукино», в 2017-м журналист получил три года по делу о хранении психоактивных веществ без цели сбыта. Из колонии Евгеньев вышел в октябре 2019-го.

Журналист утверждает, что незаконное вещество ему подбросили, в ОВД его избили. После приговора Евгеньеву СК завел дело о превышении полномочий «неустановленными сотрудниками» ОВД «Щукино».

В марте 2020-го дело, по данным RT, закрыли, фигурантов в нем так и не появилось. В письме Бастрыкину Евгеньев перечисляет поименно тех полицейских, которые, по его мнению, должны стать обвиняемыми.

Так, журналист утверждает, что в отделении наркотики ему подбросил И. С. Поляков (Евгеньев не уточняет его имя и отчество), который «на тот момент находился в федеральном розыске» (из текста письма не вполне ясно, о каком моменте идет речь).

Бывший начальник уголовного розыска ОВД «Щукино» Вячеслав Горнеев (его уволили из полиции в марте 2020-го после селфи в морге на фоне тел умерших), по словам журналиста, избивал его и студента Никиту Михеенко, которого задержали также осенью 2016-го (Михеенко получил семь лет, на свободу он еще не вышел).

«Оперуполномоченный Аношенков — единственный из троицы, избивавшей меня в отделе Щукино, кто еще остается действующим сотрудником», — добавляет журналист. По его данным, Аношенков «избивает при задержаниях, оказывает психологическое давление и угрожает на допросах».

Кроме того, Евгеньев пишет Бастрыкину о следователе Прокопенко, который, по словам журналиста, фабриковал дело против него. Евгеньев в письме главе СК требует завести на следователя дело.

Евгеньев пишет, что по делу против неустановленных сотрудников ОВД «давным-давно ничего не происходит», закрыто оно или приостановлено, он не уточняет. Адвокат Евгеньева Игорь Михеев говорил «Медузе», что дело приостановили в декабре 2019 года.