Осужденный по статье о наркотиках журналист Андрей Евгеньев написал Бастрыкину о полицейских, которые избивали его и сфабриковали дело
Журналист Андрей Евгеньев, осужденный в 2017 году по, возможно, сфабрикованному делу о наркотиках, напомнил главе СК Александру Бастрыкину, что тот взял под личный контроль дело о подбросе Евгеньеву наркотиков в ОВД.
Открытое письмо Евгеньева опубликовано на сайте Союза журналистов России.
Евгеньева задержали в 2016 году сотрудники ОВД «Щукино», в 2017-м журналист получил три года по делу о хранении психоактивных веществ без цели сбыта. Из колонии Евгеньев вышел в октябре 2019-го.
Журналист утверждает, что незаконное вещество ему подбросили, в ОВД его избили. После приговора Евгеньеву СК завел дело о превышении полномочий «неустановленными сотрудниками» ОВД «Щукино».
В марте 2020-го дело, по данным RT, закрыли, фигурантов в нем так и не появилось. В письме Бастрыкину Евгеньев перечисляет поименно тех полицейских, которые, по его мнению, должны стать обвиняемыми.
Так, журналист утверждает, что в отделении наркотики ему подбросил И. С. Поляков (Евгеньев не уточняет его имя и отчество), который «на тот момент находился в федеральном розыске» (из текста письма не вполне ясно, о каком моменте идет речь).
Бывший начальник уголовного розыска ОВД «Щукино» Вячеслав Горнеев (его уволили из полиции в марте 2020-го после селфи в морге на фоне тел умерших), по словам журналиста, избивал его и студента Никиту Михеенко, которого задержали также осенью 2016-го (Михеенко получил семь лет, на свободу он еще не вышел).
«Оперуполномоченный Аношенков — единственный из троицы, избивавшей меня в отделе Щукино, кто еще остается действующим сотрудником», — добавляет журналист. По его данным, Аношенков «избивает при задержаниях, оказывает психологическое давление и угрожает на допросах».
Кроме того, Евгеньев пишет Бастрыкину о следователе Прокопенко, который, по словам журналиста, фабриковал дело против него. Евгеньев в письме главе СК требует завести на следователя дело.
Уважаемый Александр Иванович! Сколько все это может еще тянуться под вашим личным контролем? Прошу срочно провести соответствующие проверки по фактам, изложенным мною, пока все подозреваемые не скрылись от следствия.
Евгеньев пишет, что по делу против неустановленных сотрудников ОВД «давным-давно ничего не происходит», закрыто оно или приостановлено, он не уточняет. Адвокат Евгеньева Игорь Михеев говорил «Медузе», что дело приостановили в декабре 2019 года.