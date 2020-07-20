Канье Уэст провел первую встречу с избирателями. На ней музыкант говорил об абортах и плакал

Рэпер Канье Уэст, который объявил об участии в выборах президента США, провел первую встречу с избирателями в городе Чарльстон (штат Южная Каролина). Записи встречи разместил на ютьюбе местный канал WCBD-TV.

Как сообщает Fox, на встречу пришли несколько сотен человек, всех попросили надеть маски. Канье Уэст выступал перед собравшимися в бронежилете, на его голове были выбриты цифры «2020». Он не использовал микрофон. Встреча продолжалась около часа.

По информации Billboard, во время выступления Канье Уэст высказался на тему абортов. Он заявил, что против их запрета, но предложил оказывать финансовую помощь семьям, чтобы они могли сохранить ребенка. «Каждый, кто имеет ребенка, получает миллион долларов или что-то такое», — сказал Уэст.

По его словам, его отец убеждал его мать сделать аборт. «Канье Уэста могло не быть, так как мой отец был слишком занят», — сказал рэпер. Он добавил, что и сам обсуждал аборт с женой Ким Кардашьян во время ее первой беременности, но они решили сохранить ребенка. Рассказывая об этом, Уэст заплакал.

Kanye West holds campaign rally in North Charleston WCBD NEWS 2

Также на встрече Уэст высказывался на тему оружия («Ружья не убивают людей. Люди убивают людей»), представителей ЛГБТ («Иисус любит всех»), возможной победы на выборах («Мне ***** [плевать], стану я президентом или нет»). Как пишет Variety, выступление Уэста вызвало вопросы в соцсетях о музыканта.

О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля. Через 10 дней он подал заявку на участие в выборах в избирательную комиссию штата Оклахома. В некоторых других штатах Уэст пропустил сроки подачи заявок.