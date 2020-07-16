Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов, сообщает AP.

Документы рэпер подал в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки; в других штатах Уэст эти сроки пропустил.

Как следует из формы для регистрации кандидатов, которую заполнил Уэст, он будет участвовать в выборах от комитета «Канье 2020», пишет РБК. В документе указана партия BDY.

В начале июля Уэст говорил, что создаст партию The Birthday Party (можно перевести как «партия дня рождения» и «вечеринка по случаю дня рождения»). Такое название рэпер объяснил тем, что «когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех».

О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля. Позже New York Magazine со ссылкой на специалиста ведения предвыборных кампаний Стива Крамера сообщал, что рэпер откажется от участия в выборах. До этого, 9 июля, издание TMZ со ссылкой на источники писало, что музыкант переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором мания чередуется с депрессией.