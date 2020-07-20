Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 18 тысяч рублей за разжигание ненависти

Суд в Верхней Пышме в Свердловской области оштрафовал по административной статье о возбуждении ненависти лишенного сана схимонаха Сергия (Романова).

Размер штрафа составил 18 тысяч рублей, сам Сергий на заседание не явился. В основу административного дела легла его проповедь, в которой содержались призывы «к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19».

В начале июля суд оштрафовал Сергия на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе.

После высказываний Сергия от коронавируса его временно отстранили от проведения служб, после чего он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. В начале июля его лишили сана схиигумена.