Bloomberg: российская элита получила доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще в апреле

Представители политической и бизнес-элиты России имели доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса с апреля 2020 года. Об этом сообщили источники Bloomberg.

Речь идет о вакцине Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам неназванного научного работника, вакцину вводили сотням человек. Bloomberg подтвердил личности десятков из них, но они не разрешили раскрыть свои имена.

Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья (об этом он рассказывал сам), а также топ-менеджеры компании «Русал». Предложение о вакцинации было сделано и компании «ФосАгро», оно еще рассматривается.

Один из топ-менеджеров, которому сделали прививку, сказал, что решил рискнуть, чтобы жить нормальной жизнью и не отказываться от деловых встреч. По его словам, он не испытывал побочных эффектов. Другие участники сообщили о лихорадке и мышечных болях после прививок.

Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины и отслеживали реакцию организма. Как отбирали добровольцев, не ясно, пишет Bloomberg. Программа вакцинации была легальной, но ее не афишировали, иначе желающих было бы слишком много, заявил неназванный научный работник в разговоре с агентством.

Обновлено. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что ему неизвестно о том, что представители элиты получили доступ к российской вакцине от COVID-19. Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию, что вакцина от коронавируса была доступна некоторым представителям российской элиты с апреля. «Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», — сказал Тарасов «Интерфаксу». В Минздраве также заявили, что вакцина в гражданский оборот не выпущена, а тестируется лишь на добровольцах, официально включенных в испытания.

Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в апреле получил государственное задание на разработку вакцины от коронавируса. По данным центра, вакцина успешно прошла клинические испытания.

В мае директор и сотрудники центра имени Гамалеи испытали на себе собственную вакцину от коронавируса. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям назвала это грубым нарушением.

Об успешных испытаниях трех прототипов своей вакцины также сообщил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».