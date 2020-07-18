В Хабаровске возобновились массовые акции протеста. В центре города собрались десятки тысяч человек

В центре Хабаровска началась новая несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Вскоре после начала акции в 12 часов дня на центральной площади Ленина собрались более тысячи человек, сообщает корреспондент «Медузы». Люди также движутся колонной по центральной улице Муравьева-Амурского. Она заполнена протестующими почти целиком.

Акция протеста в Хабаровске 18 июля Анастасия Якорева, «Медуза»

Хабаровский сайт DVhab.ru оценивает число участников акции в несколько тысяч человек. Митингующие скандируют: «Честный суд» и «Фургал — наш выбор». Полиция сопровождает колонну, но не препятствует протестующим.

По информации DVhab.ru, к центру города также движется автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.

Обновлено. Сделав круг по центральным улицам, участники акции вернулись на площадь Ленина. По оценке DVhab.ru и самих протестующих, их число уже превысило количество участников аналогичной акции 11 июля, которая стала самой массовой в истории Хабаровска. Митингующие потребовали от мэра Хабаровска Сергея Кравчука выйти к ним. После митинга люди снова двинулись шествием по центральным улицам, сообщает корреспондент «Медузы».

Митинг на площади Ленина в Хабаровске 18 июля Анастасия Якорева, «Медуза»

На несанкционированную акцию в защиту Фургала также вышли жители Владивостока, сообщает местный сайт VL.ru. По оценке издания, в ней принимают участие более 500 человек. Акция также проходит в Комсомольске-на-Амуре, в ней принимают участие несколько сотен человек.

11 июля в Хабаровске прошла первая акция в поддержку Сергея Фургала, ставшая самой массовой в истории города. По официальным данным в ней приняли участие от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников. После этого акции с разной интенсивностью продолжались всю неделю.