Twitter: хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов

Объектами недавней хакерской атаки на Twitter стали около 130 учетных записей, заявили в службе техподдержки соцсети.

«Исходя из имеющейся сейчас информации, мы полагаем, что в рамках инцидента каким-либо образом были атакованы приблизительно 130 учетных записей. Злоумышленники смогли получить контроль над небольшой частью из них и отправляли твиты с этих аккаунтов», — говорится в сообщении.

Масштабная хакерская атака на Twitter произошла 15 июля. Злоумышленники получили доступ к верифицированным аккаунтам многих американских знаменитостей и от их имени предложили переводить им биткоины. В частности, взлому подверглись аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, главы SpaceX и Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян. Таким образом хакерам удалось выманить у пользователей более 110 тысяч долларов.

Компании пришлось временно заблокировать атакованные аккаунты, а также запретить верифицированным пользователям публиковать новые посты. Кроме того, на время расследования инцидента Twitter заблокировал все учетные записи, которые в течение последних 30 дней пытались сменить пароль.

Предполагается, что хакеры не взламывали напрямую аккаунты знаменитостей, а получили к ним доступ через подкупленного сотрудника Twitter.