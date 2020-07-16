«Тяжелый день для нас» Хакеры взломали твиттеры Барака Обамы, Билла Гейтса и Илона Маска и выманивали от их имени деньги

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15 июля соцсеть Twitter подверглась масштабной хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к верифицированным аккаунтам многих американских политиков, бизнесменов и знаменитостей и от их имени предложили переводить им биткоины.

Во всех аккаунтах размещались практически идентичные посты. Мошенники обещали вернуть в двойном размере все платежи, которые будут присланы в течение получаса на указанный биткоин-кошелек.

Такие сообщения появились в аккаунтах основателя Microsoft Билла Гейтса, главы SpaceX и Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Джо Байдена, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян, а также в официальных аккаунтах Apple, Uber и некоторых биткоин-бирж.

Пока мошеннические твиты не были удалены, на кошелек были переведены в общей сложности 12 биткоинов или более 110 тысяч долларов, пишет Bloomberg.

Руководству Twitter понадобилось несколько часов, чтобы справиться с хакерской атакой. Для этого компания временно блокировала доступ к взломанным аккаунтам. Кроме того, у всех верифицированных пользователей некоторое время отсутствовала возможность публиковать новые посты и менять пароли учетных записей.

Как пояснили в службе поддержки Twitter, хакеры устроили «скоординированную атаку на сотрудников компании, имевших доступ к внутренним системам и инструментам». Таким образом, они смогли взять под контроль аккаунты, даже не зная их паролей. На многих из аккаунтов, где размещались мошеннические посты, установлена двухфакторная аутентификация и надежные пароли.

Издание Vice связалось с двумя анонимными источниками, представляющих хакеров. Они заявили, что для проведения атаки подкупили одного из представителей Twitter, который «буквально сделал всю работу за нас». В доказательство они прислали несколько скриншотов внутренних сервисов компании.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — написал основатель компании Джек Дорси. Он пообещал, что Twitter проведет детальное расследование инцидента и вскоре поделится всеми подробностями.

После сообщений о хакерской атаке акции компании упали на бирже на 3%.