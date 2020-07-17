Twitter после взлома заблокировал аккаунты, пароли к которым пытались сменить за последние 30 дней

Платформа микроблогов Twitter заблокировала все аккаунты, пароли к которым пытались сменить в последние 30 дней. Об этом сообщила техподдержка Twitter.

«Если ваша учетная запись была заблокирована, это не обязательно значит, что она находилась под угрозой взлома или была взломана. На данный момент мы считаем, что только небольшая часть этих заблокированных учетных записей была под угрозой», — заявили в Twitter.

Сколько аккаунтов подверглись блокировке, не уточняется. Когда ее снимут, тоже. Техподдержка Twitter заверила, что постарается вернуть владельцам доступ к их аккаунтам как можно скорее.

Владельцы заблокированных аккаунтов не смогут сменить пароль до снятия блокировки (могут ли они совершать другие действия со своей учетной записью, не уточняется). Остальные пользователи имеют возможность сменить пароли, но не обязаны это делать, заявили в Twitter. Компания сообщила об отсутствии свидетельств того, что хакеры получили доступ к паролям пользователей.

15 июля Twitter подвергся масштабной хакерской атаке. Злоумышленники получили доступ к верифицированным аккаунтам многих американских знаменитостей и от их имени предложили переводить им биткоины.

Атаке подверглись, в частности, аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, главы SpaceX и Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы, рэпера Канье Уэста и его жены Ким Кардашьян.

К расследованию взлома Twitter подключилось ФБР.