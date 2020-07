Microsoft прекратит производство Xbox One X

Microsoft прекращает производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S, сообщает The Verge.

Xbox One S будут выпускать и дальше, сказал изданию представитель Microsoft.

The Verge отмечает, что в последние недели появились сообщения о нехватке Xbox One X и Xbox One.

«Геймеры могут узнать у розничных продавцов более подробную информацию о доступности оборудования Xbox One», — сказал представитель Microsoft.

По неподтвержденной информации, Microsoft представит новую Xbox в августе 2020 года. Предварительно, она будет называться Xbox Series S и станет более дешевой версией флагмана Xbox Series Х, которая поступит в продажу позднее в 2020-м.