Microsoft прекратит производство Xbox One X
Источник: The Verge
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Microsoft прекращает производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S, сообщает The Verge.
Xbox One S будут выпускать и дальше, сказал изданию представитель Microsoft.
The Verge отмечает, что в последние недели появились сообщения о нехватке Xbox One X и Xbox One.
«Геймеры могут узнать у розничных продавцов более подробную информацию о доступности оборудования Xbox One», — сказал представитель Microsoft.
По неподтвержденной информации, Microsoft представит новую Xbox в августе 2020 года. Предварительно, она будет называться Xbox Series S и станет более дешевой версией флагмана Xbox Series Х, которая поступит в продажу позднее в 2020-м.