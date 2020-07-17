Безработица в России выросла до максимума за 8 лет

Общее количество безработных в России в июне 2020 года составляло 4,6 миллиона человек. Об этом говорится в предварительных подсчетах Росстата.

Уровень безработицы, по данным ведомства, составляет 6,2%. Как отмечает «Интерфакс», это максимальное значение с марта 2012 года (тогда он составлял 6,5%). В мае 2020 года этот показатель был равен 6,1%.

Официально как безработные зарегистрировались 2,8 миллиона человек. Это на 30% больше, чем в мае, и почти в четыре раза больше, чем в марте — до начала пандемии коронавируса.

Реальные располагаемые доходы населения, указывает Росстат, во втором квартале упали на 8%. РБК отмечает, что это максимальное квартальное падение этого показателя с 2005 года.