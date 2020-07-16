Журналистка Светлана Прокопьева обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую суд признал виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей, подала жалобу на приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Черкасов.

«Мы не согласны с приговором, считаем его незаконным и необоснованным, выводы противоречивые. Все доказательства стороны защиты не приняты судом и им не была дана оценка в решении суда», — сказал Черкасов.

Он добавил, что защита также не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала вину. Она признавала авторство колонки, которая легла в основу уголовного дела, что не является признанием вины, пояснил Черкасов.

Дело об оправдании терроризма против Светланы Прокопьевой возбудили после ее колонки на сайте «Эха Москвы» о теракте в приемной ФСБ в Архангельске. Колонка вышла в ноябре 2018 года. В ней Прокопьева в том числе говорила, что государство само создало условия для того, чтобы люди с ним боролись.

Прокуратура требовала для Прокопьевой шести лет колонии. 6 июля суд приговорил журналистку к штрафу в 500 тысяч рублей. Прокопьева пообещала обжаловать приговор.