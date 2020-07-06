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Журналистка Светлана Прокопьева после суда. Фотография
10:47, 6 июля 2020
Источник: Meduza
Псковский суд 6 июля признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма за мнение, высказанное в авторской колонке. Прокуратура просила приговорить Прокопьеву к шести годам заключения, но суд не стал лишать журналистку свободы и ограничился
штрафом в 500 тысяч рублей
. Прокопьева, настаивающая на своей невиновности, собирается обжаловать приговор.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA
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