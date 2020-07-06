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Журналистка Светлана Прокопьева после суда. Фотография

Источник: Meduza
Псковский суд 6 июля признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма за мнение, высказанное в авторской колонке. Прокуратура просила приговорить Прокопьеву к шести годам заключения, но суд не стал лишать журналистку свободы и ограничился <a href="https://meduza.io/news/2020/07/06/sud-prigovoril-zhurnalistku-svetlanu-prokopievu-k-shtrafu-v-500-tysyach-rubley" target="_blank">штрафом в 500 тысяч рублей</a>. Прокопьева, настаивающая на своей невиновности, собирается обжаловать приговор.
Псковский суд 6 июля признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма за мнение, высказанное в авторской колонке. Прокуратура просила приговорить Прокопьеву к шести годам заключения, но суд не стал лишать журналистку свободы и ограничился штрафом в 500 тысяч рублей. Прокопьева, настаивающая на своей невиновности, собирается обжаловать приговор.
Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA