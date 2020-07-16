Организаторы отказались проводить акцию «Бессмертный полк» 26 июля. Новая дата пока не назначена

Организаторы акции «Бессмертный полк» приняли решение об отмене проведения шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России.

Руководители региональных отделений движения «Бессмертный полк», цитирует «Интерфакс» заявление организаторов, указали, что проведение шествия возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

«Это противоречит духу „Бессмертного полка“, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — сообщила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Новая дата проведения «Бессмертного полка» пока не выбрана. «Заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране», — заявили организаторы.

В свою очередь сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка России» Василий Лановой предложил провести акцию уже в следующем году — 9 мая.

Шествие «Бессмертный полк» последние несколько лет проводилось в России в День Победы — 9 мая. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса 9 мая «Бессмертный полк» прошел в формате онлайн-акции. Также не проводился и парад в честь Дня Победы.

26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня, а шествие «Бессмертный полк» и Военно-морской парад — 26 июля. Путин допустил, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии COVID-19. В середине июля «Ведомости» писали, что шествие перенесут на сентябрь.