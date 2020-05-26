Путин поручил провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня.

Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.

Также президент сообщил, что акция «Бессмертный полк» и Военно-морской парад пройдут в России 26 июля. Путин подчеркнул, что «Бессмертный полк» может быть перенесен еще на месяц, если сохранятся риски из-за эпидемии COVID-19.

Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня Meduza

Обновлено. Источник «Интерфакса», знакомый с ходом подготовки к параду Победы, заявил, что 24 июня планируется объявить выходным днем.

Парад Победы не состоялся 9 мая из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. При этом 9 мая в 47 городах России прошли воздушные показы военной авиации.

Во время подготовки к параду Победы, по данным издания «Проект», более 300 курсантов и офицеров, участвовавших в репетициях, заболели COVID-19.