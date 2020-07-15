«Ведомости»: шествие «Бессмертного полка» перенесут на сентябрь — из-за жары и коронавируса
Ежегодное шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны, не состоявшееся 9 мая из-за пандемии коронавируса, вновь перенесут и проведут ориентировочно 2 сентября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы и руководству одного из регионов.
Ранее Владимир Путин объявлял, что «Бессмертный полк» и Военно-морской парад состоятся в России 26 июля. При этом президент (а вслед за ним и организаторы «Бессмертного полка») не исключил, что акция памяти может быть отложена еще на месяц.
Собеседники издания среди причин переноса называют как ситуацию с коронавирусом, так и жаркую погоду, из-за которой участникам шествия может стать плохо.
9 мая 2020 года акция «Бессмертный полк» проходила в виртуальном формате — участники загружали фото своих родственников-ветеранов на сайте, после чего они демонстрировались в интернете, СМИ и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. По итогам акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма — в онлайне под вымышленными именами были размещены фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников.