Ежегодное шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны, не состоявшееся 9 мая из-за пандемии коронавируса, вновь перенесут и проведут ориентировочно . Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы и руководству одного из регионов.

Ранее Владимир Путин объявлял, что «Бессмертный полк» и Военно-морской парад состоятся в России 26 июля. При этом президент (а вслед за ним и организаторы «Бессмертного полка») не исключил, что акция памяти может быть отложена еще на месяц.

Собеседники издания среди причин переноса называют как ситуацию с коронавирусом, так и жаркую погоду, из-за которой участникам шествия может стать плохо.

9 мая 2020 года акция «Бессмертный полк» проходила в виртуальном формате — участники загружали фото своих родственников-ветеранов на сайте, после чего они демонстрировались в интернете, СМИ и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. По итогам акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма — в онлайне под вымышленными именами были размещены фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников.