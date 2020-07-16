Хакеры взломали твиттер-аккануты Билла Гейтса, Илона Маска и Канье Уэста. И предложили переводить им биткоины

Хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, а также основателя SpaceX и гендиректора Tesla и Илона Маска. Об этом сообщает издание Engadget.

В аккаунтах предпринимателей появились похожие твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки — и обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Вскоре твиты были удалены, но потом опубликованы повторно, пишет The Verge. На момент написания этой новости их снова удалили.

Пользователи успели перевести на указанные в твитах Маска и Гейтса биткоин-кошельки криптовалюту на 50 тысяч долларов, заметил редактор The Verge Том Уоррен.

Как пишет Engadget, кроме аккаунтов Гейтса и Маска, были взломаны твиттер-аккаунты издания о криптовалютах CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка. Как хакеры получили доступ к ним, неизвестно. Владельцы по крайней мере некоторых взломанных аккаунтов использовали двухфакторную аутентификацию, пишет CoinDesk.

Обновлено. Взлому также подверглись твиттер-аккаунты рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, основателя Amazon Джефа Безоса, а также официальные аккаунты Apple и Uber, пишет The Verge.