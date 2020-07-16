Глава Партии роста сообщил о планах Сергея Шнурова баллотироваться в Госдуму

Обновление: Первоначально сообщалось, что Шнуров будет баллотироваться на ближайших выборах в Госдуму — в 2021 году. Однако Титов уточнил «Интерфаксу», что речь идет о выборах следующего после этого состава Госдумы. «У Шнурова возникли вдруг немножко другие дела, когда его назначили руководителем одного из каналов RTVI», — заявил Титов, добавив, что «в следующий раз на выборы уже в Госдуму точно идет».

Музыкант Сергей Шнуров намерен принять участие в выборах в Госдуму. Об этом, сообщает ТАСС, объявил глава Партии роста Борис Титов.

«На выборы в Госдуму он точно идет», — сказал Титов, говоря про выдвижение Шнурова.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года, в июле он был избран одним из ее сопредседателей.

В начале 2020 года «Медуза» писала, что в администрации президента планируют зарегистрировать новые партии и привлечь в политику известных людей для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году.