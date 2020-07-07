Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

На съезде партии в Москве 7 июля в общей сложности были избраны десять сопредседателей. Помимо Шнурова, ими стали основатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. По данным источников «Медузы», перед этим в администрации президента планировалась регистрация новых партий и вовлечение в политику известных людей для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму в 2021 году.