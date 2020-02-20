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Сергей Шнуров, пошедший в политику, — о «кандидатах-*******» из песни про выборы
12:12, 20 февраля 2020
Источник: Meduza
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, объявивший о своем
вступлении в Партию роста
, не считает, что может сам превратиться в героя популярной
матерной песни
, которую он исполнял в комедии «День выборов». В беседе с журналистами он уточнил, что, во-первых, не является автором композиции, а, во-вторых, она вышла уже 20 лет назад. На самом деле, премьера фильма состоялась в октябре 2007 года. Спектакль «Квартета И», на основе которого снята картина, впервые был показан в 2003 году.
Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA
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