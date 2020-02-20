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Сергей Шнуров, пошедший в политику, — о «кандидатах-*******» из песни про выборы

Источник: Meduza
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, объявивший о своем <a href="https://meduza.io/news/2020/02/20/sergey-shnurov-vstupil-v-partiyu-rosta" target="_blank">вступлении в Партию роста</a>, не считает, что может сам превратиться в героя популярной <a href="https://youtu.be/I9JTz5rdNYQ" target="_blank">матерной песни</a>, которую он исполнял в комедии «День выборов». В беседе с журналистами он уточнил, что, во-первых, не является автором композиции, а, во-вторых, она вышла уже 20 лет назад. На самом деле, премьера фильма состоялась в октябре 2007 года. Спектакль «Квартета И», на основе которого снята картина, впервые был показан в 2003 году.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, объявивший о своем вступлении в Партию роста, не считает, что может сам превратиться в героя популярной матерной песни, которую он исполнял в комедии «День выборов». В беседе с журналистами он уточнил, что, во-первых, не является автором композиции, а, во-вторых, она вышла уже 20 лет назад. На самом деле, премьера фильма состоялась в октябре 2007 года. Спектакль «Квартета И», на основе которого снята картина, впервые был показан в 2003 году.

Фото в анонсе: Сергей Савостьянов / ТАСС / Scanpix / LETA