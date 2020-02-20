Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом было объявлено в Петербурге на встрече главы партии, бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова с руководителями региональных отделений.

Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, сообщил источник «Открытых медиа». Сам Шнуров уклончиво ответил на этот вопрос.

«Я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее», — сказал он собравшимся на встрече.

Как ранее писала «Медуза», в администрации президента рассматривались сценарии регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

За последние месяцы было объявлено о запуске сразу нескольких политических проектов. Так, например, о создании собственных партий говорили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров. Также состоялся учредительный съезд партии «За правду» Захара Прилепина.