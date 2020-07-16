Американка вызвала полицию для помощи мужу, который хотел покончить с собой. Полицейский его застрелил

Жительница города Колльервилль (штат Теннесси) Элис Хоул подала в суд на городские власти и офицера полиции, который убил ее мужа. Об этом сообщил местный телеканал WMC 5 со ссылкой на адвоката Хоул Джеффри Розенблюма.

3 июня 2019 года Элис Хоул вызвала полицию, так как ее муж Дэвид взял ружье и заявил, что покончит с собой. Суицидальные наклонности проявились у Дэвида на фоне депрессии, когда он перестал пить назначенные ему лекарства.

Как пишет Vice со ссылкой на судебный иск, на вызов прибыла не группа помощи в кризисных ситуациях, которую обычно отправляют к тем, кто угрожает покончить с собой, а спецназ. Офицер по имени Остин Уэйгспэк потребовал от Дэвида бросить ружье, а менее чем через 4 секунды выстрелил в него.

Джеффри Розенблюм заявил, что, вызывая полицию, Элис Хоул не упоминала про угрозу своей жизни. Он также отметил, что днем ранее она уже вызывала полицию из-за суицидальных наклонностей мужа. Тогда прибыла группа помощи в кризисных ситуациях — и пришла к выводу, что Дэвид не представляет угрозы для себя или окружающих.

Эдвард Маккинни, представляющий интересы городских властей и офицера Остина Уэйгспэка, утверждает, что в момент приезда спецназа Дэвид Хоул представлял опасность для окружающих: он был зол, что жена вызвала полицию, направлялся к ней с ружьем и не реагировал не требования бросить оружие.

В США в конце мая начались протесты против полицейского насилия и расовой дискриминации. Их спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда, к которому полицейский применил удушающий прием.

На фоне протестов звучали требования сократить финансирование полиции. Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Он запрещает полицейским применять удушающие приемы при задержании.