Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к задерживавшим его полицейским

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на пять миллионов рублей к пятерым бывшим полицейским, арестованным по его .

Голунов требует возмещения морального вреда, он настаивает, что бывшие сотрудники МВД некачественно выполняли свою работу и должны вернуть доход, который получили за время службы в отделе контроля за оборотом наркотиков.

По мнению журналиста, полицейские «лишь создавали видимость» борьбы с наркотиками. Если иск удовлетворят, деньги Голунов отдаст на благотворительность.

Иск Голунова будут рассматривать в рамках судебного разбирательства по делу в отношении бывших полицейских.