Госдума поддержала трехдневные выборы

Госдума в первом и втором чтении одобрила поправки к избирательному законодательству о голосовании на выборах разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех. Об этом сообщает «Интерфакс».

На предстоящие в сентябре 2020-го выборы законопроект не распространяется, уточняет РИА Новости. Агентство добавляет, что во втором чтении поправки приняли голосами «Единой России».

«На фоне протестов оппозиционных фракций» третье чтение перенесли на 21 июля, передает агентство.

Депутаты оппозиционных фракций среди прочего говорили, что принятый вариант поправок о многодневном голосовании создает дополнительные возможности для манипуляций, добавляет «Интерфакс».

Идея проводить выборы в России несколько дней возникла во время голосования по поправкам к Конституции. Оно прошло с 25 июня по 1 июля. О многодневном голосовании 29 июня сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.