Виски Johnnie Walker выпустят в «бумажных» бутылках

Производитель алкоголя Diageo в 2021 году выпустит партию виски Johnnie Walker в бутылках, изготовленных на основе целлюлозы. Об этом сказано в сообщении компании.

Продавать партию будут только на одном рынке, прежде чем запустить продажи во всем мире, уточняет The Guardian. О какой стране или регионе идет речь, газета не сообщает.

Бутылка, как утверждают в Diageo, вообще не содержит пластик и полностью пригодна для вторичной переработки. Для производства бутылок Diageo вместе с венчурной Pilot Lite cоздает компанию Pulpex Limited.

Предполагается, что Pulpex Limited также будет выпускать бутылки для Unilever и PepsiCo в неконкурентных категориях, добавляет Reuters.

Как пишет The Drinks Business, датская Carlsberg работает над бумажной пивной бутылкой с 2015 года. Компания показывала два прототипа в 2019 году и создала компанию по производству таких бутылок. Издание отмечает, что в бутылках Carlsberg жидкость удерживает слой полимера.

Британская Frugalpac в июне 2020-го выпустила винную бутылку, сделанную из переработанного картона. Компания утверждает, что углеродный след от такой упаковки на 84% меньше, чем от стекла.

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